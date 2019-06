Forte maltempo in Piemonte: primi allagamenti e strade chiuse nel verbano

Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una forte depressione posizionata sull’Europa centro-occidentale.

Da questa mattina precipitazioni abbondanti, anche a carattere temporalesco, stanno colpendo i settori più occidentali e settentrionali della regione, in particolare le zone montuose e pedemontane.

Situazione delicata nella zona di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove la strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 40). La pioggia incessante sta ingrossando i corsi d’acqua della zona, come il torrente Diveria: a rischio allagamento la strada tra Crevola e Varzo.

Articolo di Francesco Ladisa

