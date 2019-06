Ultim’ora: violentissima grandinata a Monaco di Baviera, tantissimi danni e feriti

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo poco fa, intensi fenomeni temporaleschi hanno colpito oggi la Germania, dove aria calda e aria più fresca in arrivo dall’Atlantico hanno creato accesi contrasti termici con lo sviluppo di violenti temporali.

La Baviera è stata una delle regioni più colpite. Anche la zona di Monaco, come apprendiamo in questi minuti, è stata colpita da una “supercella” temporalesca, ovvero un temporale molto intenso caratterizzata da elevati moti verticali all’interno della cella e grandine di grosse dimensioni.

I danni sono ingenti: decine e decine le automobili danneggiate, con vetri in frantumi, alberi divelti dal vento, addirittura alcuni edifici danneggiati dai chicchi di grandine grossi anche 6-7 centimetri. 2 persone sarebbero anche rimaste ferite. Disagi alla rete ferroviaria S–Bahn di Monaco con treni fermi e ritardi.

Queste le impressionanti immagini:

Articolo di Francesco Ladisa

