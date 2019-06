Piemonte: frana a Formazza, massi sfiorano case. Evacuate una ventina di persone

Dopo le forti piogge degli ultimi giorni e soprattutto delle ultime 24 ore in Piemonte, una frana si è verificata nella notte a Formazza, località del Verbano-Cusio-Ossola situata nell’omonima valle.

Dei massi sono caduti in frazione Ponte, in una zona dove in passato si sono verificati altri smottamenti. I detriti trasportati dalle forti piogge sono arrivati anche sulla strada, sfiorando alcune abitazioni. Per precauzione sono state fatte uscire di casa una ventina di persone. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ora sul posto si sta attendendo l’arrivo dei tecnici e del geologo. La statale 659 è chiusa da Ponte; già ieri Anas aveva disposto lo stop al traffico nel tratto tra Canza e la cascata del Toce. Per salire a Riale si può utilizzare la strada comunale secondaria.

A causa del maltempo risulta inoltre chiusa la strada che porta da Goglio all’alpe Devero. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della provincia.

Articolo di Francesco Ladisa

