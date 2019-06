Lombardia: lido sul Lago di Mezzola devastato dall’alluvione

Giornata difficile oggi in Lombardia a causa del maltempo. Le piogge persistenti e intense che si sono verificate in nottata hanno causato frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d’acqua. Abbiamo visto come l’area più colpita sia stata quella del lecchese e del comasco. Anche nella provincia di Sondrio però si registrano danni e criticità importanti.

Un nubifragio ha colpito la località di Novate Mezzola, in Valchiavenna, situata a ridosso del lago di Mezzola, a nord del Lago di Como. Un noto lido della zona, come possiamo vedere in queste immagini, è stato letteralmente devastato. Si tratta del Lido Beach (ex Sole Luna), che è stato inondato da una grande quantità di fango. Una coltre di almeno 40 centimetri ha ricoperto la struttura rendendola praticamente una cosa sola con l’antistante lago Mezzola.

Fango e detriti sono scesi dalla Valchiavenna, una delle zone più colpite dalle fortissime piogge.

Articolo di Francesco Ladisa

