Indonesia : alluvioni nella provincia di Kalimantan, allagata Samarinda

Sud-est asiatico alle prese con intense ondate di maltempo a seguito del particolare pattern atmosferico instauratosi tra Europa ed Asia. Oltre ad India e Cina, anche l’Indonesia sta facendo i conti con piogge alluvionali, in particolare nella provincia di Kalimantan.

Letteralmente sommersa dalle piogge la città di Samarinda, dove sono ben 35000 le persone colpite dall’alluvione. La città è bagnata dal fiume Mahakam, nell’area orientale dell”isola del Borneo : il fiume è straripato a seguito dei nubifragi che vanno avanti ormai da 4 giorni.

Più di 600 case sono state inondate e in alcune zone l’acqua sta sfiorando i due metri di altezza. Gravi i danni causate dalle piogge torrenziali non solo nel Kalimantan ma anche nel Sulawesi centrale e in quello sud-orientale.

Articolo di Raffaele Laricchia

