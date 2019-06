Meteo : stabile e caldo quasi ovunque oggi, aumenta l’afa!

Risveglio molto caldo questa mattina su tante regioni italiane, soprattutto quelle del sud, dove già registriamo temperature abbondantemente superiori ai 25°C. La causa risiede nella presenza di una vasta cupola di alta pressione proveniente dal nord Africa che sta concentrando proprio sul Meridione i suoi massimi di pressione e i geopotenziali più elevati. Insomma l’alta pressione sub-tropicale sta traghettando sull’Italia aria molto calda(di almeno 5-7°C oltre le medie del periodo) in totale contrapposizione al mese di maggio quando ci trovavamo di oltre 4°C sotto le medie.

L’arrivo di aria così calda, su una superficie marina ancora abbastanza fredda, genera le classiche nebbie di mare nel Mediterraneo, ben visibili stamattina anche dal satellite. Queste nebbie si dissolveranno rapidamente nel corso della mattina.

Nel corso della giornata di oggi 13 giugno 2019 il tempo si presenterà stabile pressocchè ovunque in Italia, anche su quasi tutto il nord dopo i forti temporali degli ultimi giorni. Qualche nota d’instabilità sarà possibile su Alpi e Prealpi, specie tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma parliamo di fenomeni isolati e rapidi.

Le temperature sono attese in lieve calo rispetto a ieri, in particolare al sud, ma nonostante ciò raggiungeremo ancora valori tra i 32 e 37°C su Calabria e le isole Maggiori. Il lieve calo termico è in parte dovuto all’aumento dell’umidità che originerà una maggior sensazione di afa principalmente su coste e pianure, da nord a sud.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK