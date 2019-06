Vodafone : problemi in tutta Italia alla rete internet e cellulari, non funziona

Vodafone sta dando problemi quest’oggi in tutta Italia, come dimostrato dalle migliaia di lamentele che impazzano sui social network nelle ultime ore. Da Milano a Roma, da Palermo a Bologna, la rete internet legata a Vodafone sta dando non pochi grattacapi.

In particolare vengono segnalati problemi e malfunzionamenti alla rete cellulare e fissa, nonchè alla rete internet a cui è impossibile collegarsi sia tramite smartphone che vodafone station. Sia attraverso ADSL che FIBRA, sembra non ci sia possibilità di connettersi a internet.

Da quel che è emerso negli ultimi minuti non si tratta di un problema solo italiano : in tutta Europa Vodafone è improvvisamente andata in black-out. Gli esperti del colosso della rete informano che il blackout sarà a breve ripristinato attraverso un messaggio sui profili ufficiali : «lavorando per risolverlo il prima possibile».

Articolo di Raffaele Laricchia

