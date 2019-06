Brescia : lieve scossa di terremoto avvertita nella notte in città

Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 14 giugno 2019, esattamente alle 01.40, sulla Lombardia centrale nei pressi di Brescia.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si è trattato di un lieve sisma di magnitudo 2.5 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 37 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente su Brescia, nei quartieri settentrionali della città, tra l’Istituto Tecnico Industriale Benedetto Castelli e l’ospedale.

La scossa è stata avvertita in città con lievi tremori e boati, avvertiti da diverse persone per solo qualche istante.Le segnalazioni provengono esclusivamente dall’area di Brescia, quindi il sisma non dovrebbe essere stato avvertito fuori città. Non ci sono danni a cose o persone. Di seguito la mappa interattiva :

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Brescia BS 2 196480 196480 Collebeato BS 3 4622 201102 Cellatica BS 4 4941 206043 Bovezzo BS 4 7516 213559 Concesio BS 5 15465 229024 Nave BS 6 11029 240053 Gussago BS 6 16753 256806 Roncadelle BS 6 9538 266344 San Zeno Naviglio BS 8 4673 271017 Castegnato BS 8 8334 279351 Villa Carcina BS 8 11004 290355 Botticino BS 8 10914 301269 Castel Mella BS 9 11056 312325 Flero BS 9 8732 321057 Rezzato BS 9 13472 334529 Borgosatollo BS 10 9264 343793 Caino BS 10 2151 345944 Rodengo Saiano BS 10 9504 355448 Ome BS 10 3205 358653 Brione BS 10 714 359367 Sarezzo BS 11 13553 372920 Torbole Casaglia BS 11 6522 379442 Lumezzane BS 11 22644 402086 Ospitaletto BS 11 14509 416595 Paderno Franciacorta BS 11 3734 420329 Travagliato BS 11 13910 434239 Poncarale BS 12 5283 439522 Castenedolo BS 12 11457 450979 Serle BS 12 3023 454002 Nuvolera BS 12 4696 458698 Monticelli Brusati BS 13 4516 463214 Passirano BS 13 7098 470312 Mazzano BS 13 12222 482534 Nuvolento BS 13 3992 486526 Montirone BS 13 5165 491691 Polaveno BS 13 2555 494246 Capriano del Colle BS 14 4674 498920 Azzano Mella BS 14 3158 502078 Paitone BS 14 2130 504208 Agnosine BS 15 1790 505998 Gardone Val Trompia BS 15 11657 517655 Vallio Terme BS 15 1405 519060 Bagnolo Mella BS 15 12775 531835 Lograto BS 15 3819 535654 Cazzago San Martino BS 15 10996 546650 Berlingo BS 16 2730 549380 Bione BS 16 1386 550766 Prevalle BS 16 6999 557765 Marcheno BS 16 4364 562129 Provaglio d’Iseo BS 16 7318 569447 Mairano BS 16 3501 572948 Maclodio BS 17 1480 574428 Odolo BS 17 1985 576413 Bedizzole BS 17 12296 588709 Casto BS 17 1778 590487 Sulzano BS 17 1917 592404 Iseo BS 17 9179 601583 Rovato BS 17 19209 620792 Gavardo BS 17 12056 632848 Brandico BS 18 1667 634515 Calvagese della Riviera BS 18 3583 638098 Preseglie BS 18 1514 639612 Ghedi BS 18 18905 658517 Lodrino BS 18 1698 660215 Trenzano BS 18 5401 665616 Longhena BS 18 576 666192 Corte Franca BS 19 7233 673425 Coccaglio BS 19 8767 682192 Sabbio Chiese BS 19 3905 686097 Villanuova sul Clisi BS 19 5773 691870 Muscoline BS 19 2641 694511 Sale Marasino BS 19 3362 697873 Calcinato BS 19 12924 710797 Dello BS 19 5720 716517 Castrezzato BS 20 7116 723633 Erbusco BS 20 8633 732266 Mura BS 20 796 733062 Barghe BS 20 1189 734251

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK