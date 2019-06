Meteo : l’apice del caldo africano, si sfiorano i 40°C. Qualche temporale al nord-ovest

L’alta pressione sub-tropicale risulta ancora ben distesa e stiracchiata sul Mediterraneo centro-orientale, situazione che ormai sembra diventata statica e persistente. Il quadro barico infatti è rimasto invariato dalla scorsa settimana e gli effetti di tale dinamica si stanno percependo principalmente al sud dove la colonnina di mercurio si sta portando costantemente oltre i 33/35°C in molte località.

Tra oggi e domani giungerà una nuova massa d’aria piuttosto calda : questa scorrerà dapprima sulle regioni del sud e a seguire raggiungerà anche il nord, le Alpi e si proietterà sull’Europa centrale causando un sensibile aumento delle temperature.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 14 giugno 2019, il tempo si presenterà stabile e soleggiato praticamente ovunque. Temperature in nuovo aumento su tutto il sud dove raggiungeremo i 38-39°C in diverse località di Puglia, Calabria e Sicilia. Non escludiamo qualche picco isolato, nelle zone interne, di 40°C. Massime tra i 28 e 34°C sul centro-nord.

In serata possibilità di qualche temporale sul Piemonte e in Lombardia, precisamente tra torinese, biellese, verbano, comasco e varesotto.

Articolo di Raffaele Laricchia

