Scossa di terremoto al Centro Italia avvertita fra Toscana e Umbria

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 19.31 di oggi in Toscana.

Dai primi dati diffusi dall’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, avente epicentro nell’area orientale della Toscana, a 4 km dalla località di Cetona (SI).

La scossa di terremoto, avvenuta a una profondità di 6 km, è stata avvertita distintamente in un raggio di almeno 30-40 km, quindi non solo in Toscana ma anche nella parte occidentale dell’Umbria e nell’area settentrionale del Lazio. Il maggior numero di segnalazioni è arrivato dalle province di Siena e Terni.

Naturalmente nessun danno a cose o persone rilevato.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cetona SI 4 2755 2755 San Casciano dei Bagni SI 6 1632 4387 Sarteano SI 7 4717 9104 Radicofani SI 10 1097 10201 Città della Pieve PG 10 7712 17913 Chiusi SI 11 8704 26617 Fabro TR 13 2876 29493 Monteleone d’Orvieto TR 14 1467 30960 Allerona TR 15 1794 32754 Chianciano Terme SI 15 7105 39859 Montegabbione TR 17 1216 41075 Piegaro PG 17 3669 44744 Abbadia San Salvatore SI 18 6444 51188 Piancastagnaio SI 18 4230 55418 Ficulle TR 18 1669 57087 Paciano PG 19 975 58062 Proceno VT 19 557 58619 Parrano TR 19 534 59153

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK