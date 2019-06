Nuova forte scossa di terremoto nel Pacifico, a largo della Nuova Zelanda

Una nuova scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nel Pacifico, a largo dell’Australia.

Il sisma, magnitudo 6.3 secondo i dati dell’INGV, si è verificato in mare aperto, per tanto non ha causato danni a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato in un punto piuttosto lontano dalla terraferma.

La scossa, avvenuta alle 8.02 ora italiana, è stata comunque avvertita sulle isole che si trovano nell’area, in particolare sull’Isola del Nord (Nuova Zelanda). Il terremoto si è verificato a una profondità di 13 km.

Nella zona si sono verificate già diverse scosse di terremoto di media-forte intensità nel corso degli ultimi giorni. Sabato 15 Giugno è stato registrato un evento sismico di magnitudo 7.2 sulla scala Richter.

Articolo di Francesco Ladisa

