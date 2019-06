Forte terremoto in Cina: 12 morti e centinaia di feriti, crollato un hotel

Una forte scossa di magnitudo 6 ha colpito ieri la Cina sud-occidentale. Come vi avevamo raccontato in un primo momento, il terremoto ha causato danni in alcuni centri abitati più vicini all’epicentro.

Le ultime notizie riportano purtroppo un bilancio di 12 vittime. Numerosi anche i feriti, almeno 125. Ad essere colpita particolarmente la città di Yibin, nella provincia dello Sichuan.

La forte scossa di ieri, avvenuta a una profondità di circa 16 km, ha causato il crollo di diversi edifici, tra cui un hotel nella contea di Changning, e il danneggiamento di diverse strade. I soccorritori sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio delle persone rimaste sotto le macerie e il loro lavoro è ostacolato dalla violenta pioggia che da stamane cade sulle aree colpite.

Il sisma, segnalato alle 22:55 locali (le 16:55 in Italia), è stato seguito da 62 scosse di assestamento.

