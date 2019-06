Forte turbolenza su volo diretto a Basilea: attimi di panico e 10 feriti

Nella serata di Domenica si sono vissuti attimi di panico durante il volo Pristina-Basilea. L’aereo, circa mezz’ora dopo il decollo in Kosovo, è andato in contro a una intensa turbolenza atmosferica, durata circa 5 minuti.

I 121 passeggeri a bordo hanno vissuto momenti difficili, come testimonia il filmato amatoriale che vi mostriamo, pubblicato in seguito anche dai media svizzeri. L’aereo, un Boeing B737-300, è stato sballottato con conseguente caduta di oggetti e bagagli ed urti per alcuni passeggeri.

«La gente urlava, credevamo di morire da un momento all’altro» ha raccontato una passeggera. Dopo l’atterraggio all’aeroporto svizzero 10 feriti sono stati trasportati all’ospedale, nessuno in modo grave.

Francesco Ladisa

