Fortissima grandinata su Potenza: auto in panne [FOTO E VIDEO]

Forti temporali “di calore” si sono sviluppati oggi, fra la tarda mattinata e il pomeriggio, a ridosso della fascia appenninica e nelle zone interne, soprattutto al centro-sud.

L’aria calda presente nei bassi strati ha favorito lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, come nel caso del temporale che ha colpito il potentino dopo l’ora di pranzo. Pioggia abbondante e grandine hanno creato parecchi disagi a Potenza città e zone limitrofe, con strade trasformate in fiumi.

In particolare le difficoltà maggiori hanno riguardato la zona pianeggiante del capoluogo lucano, dove diverse automobili sono rimaste in panne. In pochi minuti sono state numerose le telefonate ricevute dalla centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La situazione meteo ora volge al miglioramento.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK