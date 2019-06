Giappone : forte scossa di terremoto sulla costa di Yamagata

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 18 giugno 2019, esattamente alle 15.22 italiane (corrispondenti alle 22.22 all’epicentro) sul Giappone occidentale.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.4 sulla scala richter ad una profondità ipocentrica di circa 16 km. L’epicentro del terremoto è stato individuato precisamente nel mar del Giappone, ad appena 3 km dalla costa giapponese in corrispondenza di Nezugaseki, situata nella Prefettura di Yamagata.

Il terremoto è stato molto intenso ed è durato oltre 60 secondi, tanto da essere avvertito in un raggio di oltre 700-800 km. Paura nell’area epicentrale, in particolare tra i centri abitati di Nezugaseki, Koiwagawa, Fuya, Iragawa, Tsuruoka e Niigata.

Al momento non risultano danni a cose o persone. Sisma avvertito anche a Tokyo, distante oltre 300 km dall’epicentro.

Le autorità giapponesi hanno emanato l’allarme tsunami a seguito della scossa registrata nel mar del Giappone. L’allarme riguarda le coste della prefettura di Yamagata e l’isola di Awashima dove si temono onde anomale alte anche oltre 1 metro nei prossimi minuti.

Sotto osservazione la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa. Mentre in quella di Miyagi Onagawa non sarebbero state rilevate anomalie.

Di seguito la mappa interattiva sulla quale potete zoomare sull’area epicentrale :

