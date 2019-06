Violento temporale con vento oltre 100 km/h durante “barcolana” svizzera [VIDEO]

Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla Svizzera e più precisamente dal lago di Ginevra. Nei giorni scorsi (14-16 Giugno) si è svolto l’evento Bol d’Or Mirabaud, la “Barcolana” svizzera.

L’edizione di quest’anno è stata a dir poco eccezionale per via delle condizioni meteo che hanno caratterizzato la gara. In particolar modo per quanto accaduto nella giornata del 16: un violento temporale si è abbattuto sul lago creando grosse difficoltà alle imbarcazioni. Le raffiche di vento, generate dal fortissimo downburst (corrente discensionale all’interno del temporale che impatta al suolo e genera appunto venti lineari molto forti), hanno raggiunto e superato i 100 km/h.

La tempesta ha portato al ritiro di ben 212 equipaggi, su circa 500 barche in gara. Diverse barche sono affondate: alberi rotti, equipaggi in acqua ma per fortuna nessuna grave conseguenza a persone. Ecco alcune immagini spettacolari girate durante il violento temporale.

Articolo di Francesco Ladisa

