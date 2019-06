Indonesia : forte scossa di terremoto nella Nuova Guinea – 19 giugno 2019

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all’epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella provincia indonesiana di Papua.

Stando ai dati giunti dai sismografi americani dell’USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.3 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 12 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente nelle foreste settentrionali della provincia indonesiana di Papua, situata sulla Nuova Guinea occidentale. Nei pressi dell’epicentro, in particolare a distanze comprese tra i 30 e i 40 km, troviamo alcuni piccoli centri abitati come Dobo, Maffin e Sarmi : si temono dei danni in questi distretti, dove sorgono diverse abitazioni e villaggi turistici.

Il sisma è stato fortemente avvertito in un raggio di oltre 600 km, sin verso la Papua Nuova Guinea e nelle isole del mar di Banda. Al momento non risultano vittime o feriti.

Articolo di Raffaele Laricchia

