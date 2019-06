Meteo : giornata calda e afosa, occhio ai temporali pomeridiani!

L’alta pressione sub-tropicale sta subendo una lieve flessione in questi giorni tale da permettere l’ingresso, alle medio-alte quote, di correnti d’aria leggermente più fresche dall’Atlantico. La cupola anticiclonica rimane quindi attiva sul Mediterraneo e sull’Italia, tanto da garantire giorni abbastanza stabili e caldi (nella norma) ma data la presenza di aria più fresca in quota è facile assistere alla formazione dei tipici temporali di calore pomeridiani.

Sarà questo l’andamento di oggi e dei prossimi giorni su diverse regioni italiane, in attesa di una nuova forte ondata di caldo che dovrebbe raggiungere l’Italia tra il termine della settimana e l’inizio della successiva ( ve ne abbiamo parlato qui).

Nel corso della giornata di oggi 19 giugno 2019 il tempo si presenterà stabile su quasi tutta Italia, soprattutto su coste e pianure dove sarà il Sole a dominare per gran parte della giornata. Le note d’instabilità riguarderanno principalmente rilievi e colline sia del nord che del centro-sud. Possibilità di acquazzoni e temporali sulle zone interne di Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Abruzzo, Lazio e Marche (per quanto riguarda il centro-sud) e sui rilievi del Triveneto. Qualche temporale potrebbe giungere, in serata, anche sulla pianura friulana tra pordenonese e udinese.

I temporali potranno generare anche locali forti grandinate.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK