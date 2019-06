Super grandinata su Torino : fiumi di ghiaccio per le strade, grandine anche in casa

Un fortissimo temporale si è abbattuto oggi pomeriggio su Torino e le aree nord-orientali del capoluogo piemontese : la cella temporalesca ha innescato un pericoloso nubifragio che ha mandato in tilt diversi quartieri torinesi non solo per mezzo della pioggia eccessiva ma anche per la grandine caduta in grandi quantità.

Le piogge torrenziali cadute su Torino nord sin verso San Mauro Torinese hanno provocato ingenti allagamenti, un vero e proprio alluvione lampo (ve ne abbiamo parlato qui). Chiuso al traffico, perché allagato, il sottopasso di corso Regina Margherita, all’altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio. Un albero è caduto in corso Re Umberto. Allagamenti ingenti a San Mauro Torinese dove risultano inondati anche scantinati e garage.

Impressionanti fiumi di grandine per le strade di San Mauro :

Allagate cantine, garage e piani terra delle abitazioni a San Mauro :

Torino, zona Dora :

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK