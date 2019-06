Devastanti grandinate in Emilia : feriti, gravi danni e auto distrutte a Bologna, Modena e nel reggiano

Come era purtroppo nelle attese(LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO), l’Emilia è stata colpita in pieno dal maltempo estremo : il transito di una saccatura fresca proveniente da ovest ha innescato una serie di potenti temporali che hanno attraversato l’Emilia causando grandinate estese e dannose, come abbiamo avuto modo di constatare negli ultimi minuti.

Fortemente colpite le aree tra reggiano, modenese e bolognese dove i temporali hanno scaricato nubifragi e grandine di grosse dimensioni, a tratti addirittura con diametro di 6-7 cm. vi abbiamo già parlato della situazione a Modena in questo articolo, mentre ora vi mostriamo immagini impressionanti che arrivano da Bologna e dal reggiano, precisamente da Rubiera : quest’ultima è stata colpita in pieno dalla parte più attiva del temporale, il quale ha scatenato una vera e propria tempesta di grandine con chicchi grossi, capaci di devastare centinaia di auto, rompere finestre e bucherellare gazebo, tavoli e tapparelle.

Purtroppo giungono segnalazioni di persone ferite e trasportate al pronto soccorso sia a Rubiera che nel modenese. Sono in corso interventi del 118 in più parti della città per persone che erano all’aperto quando la violentissima grandinata ha preso il via e per questo sono state colpite dai chicchi. Sarebbero almeno quindici le persone al pronto soccorso tra Baggiovara e Policlinico.

A Bologna i chicchi di grandine risultavano grandi, per alcuni istanti, come arance. Decine le auto devastate in città, ma la situazione più grave è nel reggiano dove migliaia di vetri e finestre sono andati in frantumi sotto colpi della grandine.

Video della grandinata da Bologna, corso Mazzini :

Articolo di Raffaele Laricchia

