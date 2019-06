Emilia Romagna: sono centinaia le auto distrutte dalla grandine

Come vi abbiamo ampiamente illustrato in questo articolo, un fortissimo temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi l’area compresa fra le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna.

Tantissimi sono i danni causati soprattutto dalla grandine, che ha addirittura portato al lieve ferimento di diverse persone. La grandinata, generata dal violento temporale che ha raggiunto lo stadio di “supercella”, è stata così intensa e di grandi dimensioni da danneggiare tantissime autovetture. Si stima, in base alle testimonianze diffuse in rete, che ci siano centinaia di automobili distrutte dalla grandine, con vetri in frantumi e carrozzeria ammaccata. Potrebbero essere oltre un migliaio, in totale, fra le province su citate, soprattutto fra modenese e bolognese, dove la grandine è stata di violenza inaudita.

Naturalmente non sono solo le auto a fare le spese della violenta grandinata. I danni interessano vegetazione, segnaletica stradale, tetti di abitazioni, finestre e addirittura muri esterni.

Articolo di Francesco Ladisa

