Meteo : insidiosa perturbazione sul centro-nord carica di temporali. Gran caldo oggi al sud!

Un’insidiosa saccatura colma di aria fresca (in alta quota) si è fatta strada sul bordo settentrionale dell’anticiclone africano sin tanto da penetrare nel Mediterraneo dove sta creando un bel po’ di turbolenze. Ieri abbiamo tastato il primo assaggio di questa forte perturbazione (qui vi abbiamo mostrato le forti grandinate su Torino) mentre quest’oggi raggiungerà l’apice dell’intensità.

A fare i conti col maltempo saranno le regioni del nord e parte di quelle centrali : già stamattina troviamo tante nubi, piogge sparse e anche forti temporali principalmente su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana e sul resto del centro-nord a macchia di leopardo. Il massimo dell’instabilità è atteso nelle ore pomeridiane quando i contrasti termici saranno ancor più marcati e determinanti per lo sviluppo di temporali molto intensi e a tratti estremi.

Il rischio più elevato di fenomeni intensi riguarda principalmente Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e zone interne della Toscana : su questi settori potranno formarsi temporali molto forti ed estesi, in grado di causare nubifragi e grandine di grosse dimensioni. Non si escludono fenomeni vorticosi come le trombe d’aria (alias tornado) sulla pianura Padana centro-orientale, specie nella zona più umida e instabile come la bassa Padana tra Lombardia, Emilia e Veneto (milanese, mantovano, cremonese, bolognese, modenese, reggiano, ferrarese, ravennate, rodigino, veronese, padovano, veneziano).

Le regioni sopra elencate saranno quelle dove con maggior probabilità potranno formarsi fenomeni estremi, ma ciò non significa che altrove splenderà il Sole, anzi!

Acquazzoni e temporali coinvolgeranno anche il nord-ovest e il Triveneto, così come gran parte del centro Italia.

GRAN CALDO AL SUD

L’approssimarsi di questa perturbazione sul centro-nord sta innescando un forte richiamo di aria calda verso le regioni meridionali : proprio oggi la colonnina di mercurio subirà una rapida risalita tanto da sfiorare i 37-39°C sulle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia. Insomma giornata molto calda un po’ su tutto il Meridione oltre che afosa lungo le coste. I cieli risulteranno a tratti nuvolosi su Campania, Basilicata e Puglia, mentre splenderà il Sole altrove.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK