Tempesta su Modena : venti fino a 111 km/h e grandine distruttiva – video del downburst

Come ampiamente previsto nel nostro editoriale (potete leggerlo qui) i temporali non hanno risparmiato l’Emilia dove hanno determinato gravi danni, e addirittura feriti, in diverse province. Fortemente colpite le aree tra Reggio Emilia, Modena e Bologna : su questi settori si è sviluppato un vasto temporale, poi direttosi su ferrarese e ravennate, che ha provocato non solo nubifragi ma anche tanta grandine e venti tempestosi.

In questo articolo vi abbiamo mostrato gli effetti delle spaventose grandinate avvenute tra reggiano e bolognese, talmente intensa e soprattutto di grossa caratura da causare danni ingenti alle auto, alle finestre e finanche alle persone. Sono almeno 16 le persone ferite tra reggiano e modenese, colpite dai grossi chicchi di grandine che, per alcuni istanti, hanno raggiunto i 6 cm di diametro.

Prev 1 of 10 Next

VENTI TEMPESTOSI A MODENA

Il temporale, molto probabilmente di tipo supercella (una delle forme più potenti di una cella temporalesca), è stato caratterizzato da fortissimi venti di downburst.

Il downburst è il vento prodotto dal crollo dell’aria fredda (situata nelle zone superiori del temporale) verso il suolo e che poi si dirama in tutte le direzioni. Modena è stata colpita in pieno da questi venti tempestosi che hanno toccato addirittura i 111 km/h, il tutto accompagnato da pioggia e grandine. Evidente il vento di downburst nel video registrato a Modena oggi pomeriggio :

Tanti i rami e gli alberi spezzati dal vento furioso, oltre che i capannoni scoperchiati.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK