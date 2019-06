Meteo : dopo i forti temporali arriva il Sole, domenica stabile e calda. 40°C in Sicilia!

Terminato un sabato davvero turbolento, ecco che si presenta una domenica totalmente opposta e dominata dal Sole. I fortissimi temporali di ieri, capaci di scaricare al suolo grandinate a dir poco eccezionali e dannose, hanno lasciato spazio al cielo sereno e al Sole, in un contesto da piena estate da nord a sud. Tutto questo grazie all’immediato ripristino dell’anticiclone africano che da ora in poi pare voglia iniziare a far davvero sul serio (ve ne parleremo nei prossimi articoli).

La giornata di oggi, 23 giugno 2019, si presenterà dunque stabile pressocchè ovunque seppur con qualche eccezione : qualche isolato temporale di calore pomeridiano potrà prender vita nelle zone interne di Marche, Umbria, Abruzzo e Basilicata, oltre che molto localmente sulle Alpi del Triveneto. Altrove sarà il Sole a dominare in lungo e in largo, favorendo un lieve aumento delle temperature.

Le massime si porteranno a ridosso dei 28-30°C al nord, sui 28-32°C al centro e tra i 30 e 35°C al sud. Discorso a parte per la Sicilia, unica regione dove la colonnina di mercurio si spingerà senza troppi problemi sin verso i 39-40°C, essenzialmente sulle zone interne di catanese e siracusano, mentre sul resto dell’isola avremo valori massimi tra i 30 e i 38°C.

Articolo di Raffaele Laricchia

