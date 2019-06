Indonesia : forte scossa di terremoto nel mar di Banda, trema una vasta area

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 24 giugno 2019, esattamente alle 04.53 italiane (corrispondenti alle 11.53 all’epicentro) nel cuore dell’Indonesia e precisamente nel mar di Banda.

Stando ai dati ufficiali del centro sismico americano (USGS) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 7.3 sulla scala richter mentre, fortunatamente, l’ipocentro è stato localizzato attorno ai 200 km di profondità. Epicentro individuato precisamente nel mar di Banda poco a nord delle piccole isole di Damar, Pulau Teun e Pulau Nila.

La scossa è stata molto forte ma per fortuna, come specificato poc’anzi, è avvenuto ad un’elevata profondità sotto la crosta terrestre : questo fattore ha permesso una netta dispersione delle onde sismiche su un raggio vastissimo e sono quindi giunte in superficie senza la violenza iniziale. Quindi il terremoto non ha causato danni a cose o persone.

Grazie all’ipocentro profondo, il terremoto è stato avvertito su un raggio molto ampio, a quanto pare sin verso i 1500 km dall’epicentro : le segnalazioni relative a questo terremoto arrivano infatti da gran parte dell’Indonesia, dalla Papua Nuova Guinea e persino dall’Australia settentrionale.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK