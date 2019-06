Terremoto a Roma : la scossa M3.7 ripresa dalle telecamere della A24

Ieri sera una scossa di terremoto è stata registrata alle 22.43 nel cuore del Lazio, precisamente a pochi chilometri dalla periferia di Roma nell’area dei Castelli Romani. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

Il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato fissato a 9 km di profondità. Epicentro nella zona di Colonna, Valle Martella e Gallicano nel Lazio, circa 23 km dal centro di Roma. Il movimento tellurico è stato percepito da decine di migliaia di persone in un raggio di oltre 50 km (come discusso qui), il tutto per alcuni secondi. Nell’area epicentrale la terra ha tremato per circa 4-5 secondi stando alle opinioni degli abitanti del luogo.

Anche il filmato delle telecamere di sicurezza dell’autostrada di Roma est lo conferma : i display tremano per diversi secondi in maniera lieve. La durata effettiva del sisma probabilmente si aggira sui 5 secondi, mentre la telecamera continua a vibrare fisiologicamente anche nei secondi successivi.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK