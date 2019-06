America centrale : forte scossa di terremoto scuote Panama e Costa Rica

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 26 giugno 2019, esattamente alle 07.23 italiane (corrispondenti alle 23.23 del 25 giugno all’epicentro) nel cuore dell’America centrale, nel Panama.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico americano USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.3 sulla scala richter con ipocentro individuato a 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato su terraferma, precisamente sul Panama occidentale ad appena 10 km dal confine col Costa Rica.

Purtroppo nei pressi dell’epicentro sono presenti vari piccoli centri abitati con migliaia di abitanti : in particolare spicca il centro abitato “La Esperanza”, situato esattamente sull’epicentro del terremoto. Nel raggio di pochi chilometri troviamo anche Nuevo Mexico, Baco, Berba, Colorado, Progreso, Los Tecales, San Valentin, Rodolfo Aguilar e tanti altri piccoli distretti/frazioni.

David, terza città del Paese e capitale della Provincia di Chiriquí, dista appena 37 km dall’epicentro.

Il sisma è stato fortemente avvertito in un raggio di oltre 300/500 chilometri, tra Panama e Costa Rica, ma lo scuotimento maggiore è stato nell’area epicentrale dove la terra ha tremato per oltre 1 minuto. Si temono danni importanti nei numerosi piccoli centri abitati ivi situati, e non si escludono ripercussioni anche sulla vicina Costa Rica.

Al momento non risultano vittime o feriti, ma importanti aggiornamenti potrebbero giungere nel corso dei prossimi minuti.





Articolo di Raffaele Laricchia

