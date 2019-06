Caldo estremo in Francia : è record assoluto e storico di caldo, superati i 45°C

Come più volte vi abbiamo ribadito nei giorni scorsi è proprio la Francia l’obiettivo principale di questa eccezionale ed estrema ondata di caldo sub-tropicale, le cui proporzioni iniziano ad assumere contorni drammatici e anche storici. Come potete ben percepire, anche l’Italia sta facendo i conti col gran caldo nonostante sia solo “lambita” dal cuore della massa calda africana. Purtroppo sono già 5 le vittime confermate e tanti i disagi e malori avvenuti nelle ultime 36 ore.

L’onda di calore sta avvolgendo tutta la Francia quest’oggi con temperature davvero proibitive a tutte le quote, come mai era accaduto prima d’ora. La temibile isoterma +20 a 850hpa (ovvero a 1600 metri di altitudine), segno distintivo della calura africana, oltre a ricoprire tutta la Francia si è proiettata sin sull’Inghilterra.

La situazione più critica è sulla Francia meridionale dove fisiologicamente troviamo il vero cuore caldo di questo anticiclone sub-tropicale : a 850hpa sono giunte isoterme comprese tra i +27 e +29°C (immaginate…29°C a 1600 metri di altitudine!). Al suolo queste temperature si stanno traducendo, in questi minuti, in valori davvero record : si superano senza fatica i 40/42°C su vaste aree dell’Occitania, della Provenza occidentale e localmente anche in Alvernia.

RECORD STORICI PER LA FRANCIA

La colonnina di mercurio sembra non volersi più fermare in Occitania : nell’area di Montpellier e nel raggio di 40-50 km la temperatura sta salendo senza alcun freno tanto da aver totalmente riscritto i record storici di caldo di tutta la zona.

Su tutte spicca la città di “Le Triadou” che ha toccato alle 15.30 la spaventosa temperatura di 45.2°C. A seguire Villevieille dove la massima è stata di 45.1°C.

Incredibili anche le temperature di Aniane con 44.6°C, Montpellier con 44.4°C, Carpentras con 44.3°C. Sono tutti valori che hanno superato, e anche di molto, il record assoluto di caldo per la Francia, che fino a ieri era detenuto da Conqueyrac, distante 45 km a nord di Montpellier : la cittadina francese aveva raggiunto i 44.1°C il 12 agosto 2003, temperatura mai era stata raggiunta nella storia francese da quando esistono le rilevazioni.

Oggi, a distanza di 16 anni, quel record è stato superato da ben 5 altre città francesi e il nuovo record storico assoluto di caldo per il Paese pare vada a Le Triadou con i suoi 45.2°C.

Questa temperatura si pone nella top-ten delle temperature più alte mai registrate in Europa : precisamente va a collocarsi al quinto/sesto posto, a pari merito di Sadovo (Bulgaria) e alle spalle di Foggia (Italia).





Articolo di Raffaele Laricchia

