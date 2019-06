Toscana : sequenza di scosse di terremoto su Colle di Val d’Elsa (Siena)

Diverse scosse di terremoto, di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena.

Si è trattato di tre movimenti tellurici, avvenuti esattamente alle 00.40, 01.03 e infine alle 03.41. Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV le tre scosse ha raggiunto magnitudo, rispettivamente, di 2.6, 3.2 e 2.0 sulla scala richter. L’ipocentro è stato individuato a circa 8 km di profondità.

L’epicentro è stato localizzato esattamente tra Colle di Val d’Elsa, Borgatello e Bibbiano, in provincia di Siena e precisamente a 21 km dalla città toscana.

La scossa più forte è stata quella delle 01.03, che con una magnitudo 3.2 sulla scala richter è stata distintamente avvertita da molte persone nell’area epicentrale e sin verso Siena, Poggibonsi, Volterra, Certaldo, Castelfiorentino e Radicondoli. Le altre due sono state percepite esclusivamente in un raggio di 10-15 km dall’epicentro.

Non ci sono danni a cose o persone. Di seguito la mappa interattiva per visualizzare l’epicentro con vari zoom :

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Colle di Val d’Elsa SI 2 21620 21620 Poggibonsi SI 5 29196 50816 San Gimignano SI 7 7820 58636 Monteriggioni SI 10 9810 68446 Casole d’Elsa SI 12 3897 72343 Barberino Val d’Elsa FI 13 4386 76729 Certaldo FI 14 16121 92850 Castellina in Chianti SI 15 2859 95709 Tavarnelle Val di Pesa FI 15 7800 103509 Gambassi Terme FI 17 4870 108379 Sovicille SI 20 10116 118495 Radicondoli SI 20 914 119409





Articolo di Raffaele Laricchia

