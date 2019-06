Caldo eccezionale : si sfiorano i 10°C sulla vetta del Monte Bianco!

L’ondata di caldo storico che sta colpendo l’Europa, capace di far cadere svariati record storici specie in Francia, non sta risparmiando nemmeno la nostra penisola ed in particolar modo il nord Italia dove ormai caldo e afa sembrano ormai di casa. Se in Abruzzo troviamo luoghi dove l’inverno pare non essere mai terminato, sulle Alpi la situazione è parecchio diversa.

In particolare sul Monte Bianco stiamo assistendo ad una fase eccezionalmente calda come raramente è accaduto in passato in estate. Già due giorni fa vi mostrammo il laghetto uscito allo scoperto dopo la rapida fusione della neve, mentre ora andiamo ancor più su, precisamente sul Colle Major. A pochi passi dalla vetta del Monte Bianco, a ben 4750 metri di altitudine, la temperatura è schizzata verso l’alto negli ultimi due giorni, portandosi di diversi gradi sopra lo zero (situazione davvero rara a queste altitudini).

Ieri 29 giugno la temperatura massima ha raggiunto i +9.2°C, mentre oggi si è assestata tra i 6 e 7 °C. Solo di notte la colonnina di mercurio riesce a scendere sotto lo zero. Purtroppo si tratta di un duro colpo per le nevi e i ghiacciati di questa fascia alpina.





Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK