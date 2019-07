Meteo : domani gran caldo al sud, occhio ai temporali al nord!

L’anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai primi segni di cambiamento del tempo grazie all’ingresso di refoli freschi in alta quota a seguito di un lieve indebolimento della cupola anticiclonica.I contrasti tra l’aria fresca e la gran calura presente in pianura Padana ha originato forti temporali sul nord-ovest, con grandine annessa (ve ne abbiamo parlato qui).

Questa situazione diverrà ancor più tangibile nella giornata di domani, 2 luglio 2019 : l’instabilità sarà decisamente maggiore su tutto il nord e potremo assistere a temporali diffusi sia sui rilievi che sulla pianura Padana, specie tra pomeriggio e sera. Dato che la giornata si rivelerà nuovamente calda, con temperature fino a 33-34°C, sarà molto probabile assistere a temporali di forte entità seppur a livello locale (in grado di scatenare forti colpi di vento e grandinate). L’apice dell’instabilità giungerà nella giornata di mercoledì 3 luglio quando i temporali saranno molto intensi e soprattutto molo vasti tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto (ma di questo ne parleremo in maniera dettagliata domani).

Qualche isolato temporale coinvolgerà anche le zone interne del centro, ma parliamo di fenomeni molto isolati. Altrove tanto Sole e soprattutto gran caldo con temperature fino a 37°C.





Articolo di Raffaele Laricchia

