Violentissimo incendio a Brendola (Vicenza): si teme disastro ambientale. “Chiudere porte e finestre”

Come vi abbiamo poc’anzi illustrato in questo articolo, un violento e vasto incendio è scoppiato nel vicentino intorno alle 13. Il rogo sta interessando la fabbrica Isello Vernici nella località di Brendola, a ridosso dell’autostrada A4.

Aggiornamento ore 15 – Odore acre, aria irrespirabile. Alcuni cittadini hanno cominciato ad indossare una mascherina. La nube di fumo sprigionata dall’incendio della Isello Vernici, un’alta colonna che si vede a distanza di chilometri, è stata spinta dal vento verso la città di Vicenza.

I residenti chiedono delucidazioni in municipio. I Comuni di Brendola, Montecchio Maggiore, Creazzo, Sovizzo e Altavilla invitano la popolazione a rimanere in casa con le finestre chiuse. A Creazzo chiusa la piscina all’aperto e il polisportivo.

Secondo i vigili del fuoco non ci sarebbero morti ne feriti all’interno della ditta di via Orna.

L’incendio ha provocato una colonna di fumo intensa e altissima, visibile da gran parte della provincia. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, ma anche le forze dell’ordine.

Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, firmerà un’ordinanza per avvisare i cittadini di non avvicinarsi in via Orna e perché chiudano porte e finestre. In questi minuti l’invito di chiudere le finestre sta arrivando anche da diversi altri comuni della zona, più o meno vicini all’incendio. Questo perché si teme la presenza di una nube tossica per la tipologia del materiale interessato dal rogo (vernici). Anche Vicenza è a rischio inquinamento ambientale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’incendio si starebbe propagando anche a stabilimenti vicini e starebbe mettendo a dura prova i vigili del fuoco impegnati a contrastare le fiamme. Segnalate anche altre esplosioni negli ultimi minuti.





Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK