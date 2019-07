Temporale su L’Aquila : grandine e allagamenti in città

Un forte temporale si è sviluppato oggi pomeriggio sull’Appennino abruzzese ed in particolare nell’area tra Pizzoli e L’Aquila. La cella temporalesca, piuttosto piccola ma potente, ha colpito il capoluogo abruzzese causando disagi e allagamenti.

Il fenomeno arriva dopo svariati giorni di Sole e caldo, specie nelle ore pomeridiane, che ha portato la colonnina di mercurio a superare anche i 30°C. Il temporale ha prodotto non solo forti piogge ma anche grandine, con chicchi di piccole e medie dimensioni che hanno causato dei danni alla vegetazione. Il nubifragio ha mandato in tilt la circolazione strada e causato allagamenti diffusi, specie nella zona di Via della Comunità Europea, via Da Vinci e via Amiternum.





Articolo di Raffaele Laricchia

