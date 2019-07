Facebook, Whatsapp, Instagram down: problemi nel caricamento dei media (foto, video etc..)

Continuano i problemi sui server di Facebook, Whatsapp, Instragram. I social network più utilizzati al mondo stanno facendo riscontrare diversi malfunzionamenti a partire dalle 15/15.30 di oggi pomeriggio.

In particolare, i problemi riguardano i media (foto, video, audio) che non si riescono a visualizzare o scaricare. Ciò avviene anche su whatsapp, come testimoniano i tantissimi messaggi degli utenti in rete.

Il disservizio non riguarda solo l’Italia ma buona parte dell’Europa. Un black-out di tale portata per i social di casa Zuckerberg si era già verificato a Marzo, quando per un intero pomeriggio e un’intera serata tantissimi utenti non riuscivano a vedere i nuovi post, pubblicare foto o addirittura effettuare il login.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su quanto sta accadendo e su una eventuale risoluzione del problema.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK