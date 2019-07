Meteo : giornata temporalesca al nord, tanto caldo al centro-sud!

La giornata di oggi 3 luglio si rivelerà quasi sicuramente la più instabile della settimana per le regioni del nord grazie ad aria più fresca che sta facendo il suo ingresso alle medio-alte quote all’interno della vasta cupola anticiclonica sub-tropicale (la quale non vuole assolutamente mollare la presa, anzi, continua a portare gran caldo un po’ su tutta Italia).

L’apice del maltempo sarà tra pomeriggio e sera : l’aria più fresca scalzerà quella molto più calda e umida situata in pianura Padana dando così origine a temporali diffusi e a tratti piuttosto violenti. Saranno coinvolte dapprima le aree montuose alpine e prealpine nel pomeriggio, dopodichè tra le 17.00 e la tarda sera i fenomeni si estenderanno rapidamente anche in pianura Padana.

Molto alto il rischio di formazione di un vasto temporale, stasera, tra Lombardia, Emilia e Veneto : questo potrebbe causare non solo forti piogge ma anche intensi colpi di vento e grandine.

Qualche temporale potrà interessare anche le zone interne del centro Italia, mentre man mano che ci spostiamo verso il sud le condizioni meteo andranno sensibilmente migliorando.

GRAN CALDO AL CENTRO-SUD

Se da un lato al nord avremo un lieve calo termico (sebbene la colonnina di mercurio raggiungerà sempre i 30-32°C), al centro-sud avremo un ulteriore aumento termico e soprattutto un aumento dell’umidità.Su Toscana, Lazio, Campania, zone interne pugliesi, Basilicata, cosentino, zone interne della Sicilia e della Sardegna saranno nuovamente registrate temperature massime fino a 37-38°C. Un leggero refrigerio si farà sentire sul basso Adriatico grazie a modesti venti di maestrale.





Articolo di Raffaele Laricchia

