Grandinate devastanti nel mantovano : Poggio Rusco colpita in pieno dal temporale

Non giungono buone notizie dalla pianura Padana, colpita ieri sera da un potente e vastissimo temporale a mesoscala (MCS) ampiamente previsto da inmeteo.net. Vi avevamo descritto in diretta la presenza di grandinate importanti, nubifragi e forti colpi di vento tra Lombardia, Emilia e Veneto durante un temporale che sembrava non terminare mai (nato attorno alle 18.00 e collassato nelle prime ore della notte).

La fascia maggiormente colpita è quella tra mantovano, modenese, ferrarese e veronese : su questi territori si sono abbattute le piogge più intense (capaci di scaricare oltre 60-80 mm di pioggia), grandinate eccezionali e forti colpi di vento. Tra le varie criticità spicca quella di Poggio Rusco e Magnacavallo, nel mantovano : le due località sono state duramente colpite dalla grandine come raramente è successo in passato.

Poggio Rusco
Magnacavallo
Grandinata intensa a Poggio Rusco, nel mantovano

Impressionanti le immagini che arrivano da Poggio Rusco, dove addirittura molte strade sono sommerse da oltre 20-30 cm di ghiaccio. Imbiancati giardini, tetti e campagne, dove si contano anche tantissimi danni. I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto a tratti anche i 3-4 cm di diametro.

Articolo di Raffaele Laricchia

