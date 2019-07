Disastro in Piemonte: grandinata impressionante nel vercellese.

Serata di violenti temporali al Nord, come vi stiamo documentando attraverso vari articoli, foto e video.

Un forte temporale accompagnato da una violentissima grandinata si è abbattuto sulla provincia di Vercelli. In alcune zone la grandine ha raggiunto dimensioni eccezionali, anche 6-7 centimetri di diametro, causando danni ingenti. Il fenomeno è stato causato da una supercella sviluppatasi rapidamente nel corso della serata, vale a dire un temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone e da elevati moti verticali al suo interno che possono generare appunto grosse grandinate.

Sui social network stanno arrivando in questi minuti immagini impressionanti della grandinata che ha colpito la zona di Asigliano Vercellese, dove vi sarebbero molti danni non soltanto alla vegetazione ma anche ad automobili, tendoni, tetti e finestre di abitazioni. Il buio non aiuta a quantificare i danni: la stima sarà fatta domani dopo il sorgere del sole.

Anche Vercelli è stata colpita dall’intenso temporale e da una grandinata, seppur meno grave rispetto alle zone limitrofe. Per alcuni minuti l’intensità della precipitazioni ha creato disagi per le vie della città.

In alcune zone della provincia ci sarebbero addirittura tetti scoperchiati.

Articolo di Francesco Ladisa

