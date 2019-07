Grandinata devastante anche in Lombardia: molti danni a Vergiate, nel varesotto

Si moltiplicano le segnalazioni di danni causati dai temporali e dalle grandinate che in queste ore stanno colpendo il Nord Italia. Come vi abbiamo mostrato qui violente grandinate si sono abbattute in Veneto, ma anche sul Nord-Ovest si sono verificati nel pomeriggio fenomeni molto intensi che hanno causato danni e disagi.

Una supercella temporalesca (temporale molto pericoloso, caratterizzato dalla presenza di un mesociclone e in genere da elevati moti verticali al suo interno) ha colpito il varesotto nel corso del pomeriggio, scatenando forti raffiche di vento, pioggia intensa e grandine. A Vergiate, località a ridosso del confine con il Piemonte, si è abbattuta attorno alle 19 una grandinata devastante che ha lasciato segni evidenti per via delle dimensioni eccessive dei chicchi, anche di 6-7 centimetri. Auto ammaccate, parabrezza sfondati, alcuni tetti e capannoni danneggiati, danni inevitabili anche alla vegetazione.

Ecco alcune impressionanti immagini che testimoniano quanto accaduto.

Articolo di Francesco Ladisa

