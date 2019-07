Lucca : forte temporale in mattinata, fulmine ripreso a pochi passi a Porcari

Un forte temporale MCS (Mesoscale Convective System) ha attraversato questa mattina il centro Italia e più precisamente Toscana e Marche dove ha causato piogge diffuse e soprattutto tantissimi fulmini. Questo tipo di temporale è di difficile predizione, tanto che non era stato previsto dalla quasi totalità dei modelli matematici.

Il temporale ha fortemente colpito la Toscana centro-settentrionale dove in poche ore sono caduti migliaia di fulmini. Uno di questi è caduto a Porcari, in provincia di Lucca, in un giardino privato : la saetta è caduta a pochi passi da una ragazza che riprendeva la pioggia. Grande lo spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza.

Situazione identica anche a Marina di Massa, dove un fulmine ha colto di sorpresa un passante (video di Lorenzo Leonardi) :

Articolo di Raffaele Laricchia

