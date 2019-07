Meteo oggi: attenzione ai temporali al Nord, al centro-sud ancora stabile

Il flusso di correnti più “fresche” e instabili di origine atlantica, che fanno capo ad una vasta saccatura presente sull’Europa centro-settentrionale, si intensificherà ulteriormente sulle regioni settentrionali della nostra penisola determinando oggi nuova instabilità atmosferica. Al Centro-Sud, invece, l’alta pressione di matrice sub-tropicale continuerà a farla da padrona, portato tanto sole e caldo ovunque.

ATTENZIONE AI FORTI TEMPORALI AL NORD

Particolare attenzione va posta alle regioni settentrionali e soprattutto a quelle del Nord-Est in quanto sono previsti fenomeni particolarmente intensi. L’instabilità si accenderà soprattutto fra tarda mattinata e pomeriggio: i temporali si formeranno dapprima sui settori montuosi e pedemontani, poi si estenderanno anche alle aree pianeggianti (risultando anche più diffusi rispetto a ieri).

Coinvolte Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, a tratti anche Piemonte e Liguria. Rovesci di pioggia intensi, frequenti fulminazioni, grandinate anche di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento sono attese su queste regioni. La zona più colpita potrebbe risultare quella fra pianura friulana, Veneto centro-orientale e Romagna, dove fra pomeriggio e serata potrebbero verificarsi fenomeni molto intensi e violenti, in grado di arrecare danni importanti sul territorio (e non si esclude la formazione di locali trombe d’aria), visto il grande potenziale energetico a disposizione per lo sviluppo dei temporali.

Temporali sparsi potranno raggiungere nella seconda parte della giornata anche alcune zone del Centro, come Toscana, Umbria e Marche. Sulle restanti zone del centro-sud, avremo come detto la protezione dell’anticiclone nord-africano e quindi stabilità, sole e caldo ovunque. Sulle Isole Maggiori il termometro potrà toccare anche i 38-40 gradi. 33-35 gradi diffusi sul Sud peninsulare.

