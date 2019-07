Sicilia : caldo opprimente fino a mercoledì. Attesi fino a 42°C

L’alta pressione sub-tropicale ha intenzione di rendere le giornate insopportabili almeno fino a mercoledì, esattamente l’ultimo giorno della sua permanenza in Italia prima del netto cambiamento del tempo tanto discusso negli ultimi giorni.

L’apice del caldo sarà raggiunto proprio tra domani e mercoledì su tutto il sud Italia ed in particolar modo sulla Sicilia : l’onda di calore tenderà a concentrarsi e a comprimersi ulteriormente sulle regioni del Meridione favorendo un ulteriore aumento delle temperature rispetto ai valori attuali, già di per se molto elevati.

La regione più calda d’Italia sarà la Sicilia, dove il caldo risulterà torrido e a tratti anche opprimente per via dell’afa.

Laddove sarà torrido (ovvero secco) le temperature saliranno clamorosamente sin verso i 41/42°C e non escludiamo qualche isolato picco di 43°C : in particolare ci riferiamo al catanese e le zone interne del siracusano e del nisseno. Sul resto della Sicilia avremo temperature, sia domani che dopodomani, tra i 32 e 39°C, con alti valori di umidità e quindi tanta afa che renderà il caldo insopportabile e opprimente, anche di sera.

Il resto del sud non se la passerà tanto meglio : il caldo sarà intenso anche su Calabria, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 38°C. La colonnina di mercurio si porterà localmente sui 40°C sul metapontino, zone interne della Puglia e sulla Sardegna meridionale. Afa diffusa a causa del costante aumento dell’umidità, assolutamente fisiologico dopo così tanti giorni dominati dall’alta pressione.

DA GIOVEDI’ CAMBIA TUTTO

L’alta pressione sub-tropicale lascerà finalmente l’Italia e favorirà l’arrivo di correnti d’aria molto più fresche di origine oceanica che mitigheranno nettamente l’aria e porteranno con se tanti acquazzoni e temporali da nord a sud. Sul Meridione le temperature scenderanno di oltre 8-10°C riportandosi quindi sulle medie del periodo e spesso anche sotto.

Articolo di Raffaele Laricchia

