Forti temporali in Romagna : grandine grossa a Bellaria

Il maltempo sta colpendo duramente il nord Italia quest’oggi, in particolar modo la fascia tra Liguria ed Emilia Romagna dove si è sviluppato un vasto sistema temporalesco carico di fulmini, pioggia e grandine.

Il temporale, di tipo MCS (mesoscale Convective System) ha causato piogge diffuse con accumuli superiori ai 40-60 mm in breve tempo, venti tempestosi e anche grandine di grosse dimensioni, come tra l’altro era nelle attese. Colpita fortemente dalla grandine l’area tra bolognese e riminese dove sono caduti chicchi grandi fino a 5-7 cm di diametro, con tutte le conseguenze del caso : danni alle auto e persino alle abitazioni nel bolognese. Chicchi grossi anche nel riminese : colpita in particolare la zona di Bellaria come si evince dalle foto diffuse da “Meteo Bellaria” :

Articolo di Raffaele Laricchia

