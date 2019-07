Incendi anche vicino abitazioni in Sardegna

Il grande caldo di queste ore presente sulle Isole Maggiori, con temperature vicine ai 40 gradi, sta contribuendo ad alimentare incendi in Sardegna.

Nella notte dei roghi hanno interessato l’area di Sestu, in provincia di Cagliari, e varie zone periferiche e di campagna, dove hanno bruciato soprattutto sterpaglie e canneti.

Un incendio si è sviluppato nei pressi della Strada provinciale 4, poi un altro tra via Tiberio e via Caracalla, che ha sfiorato alcune vetture in sosta. Infine, un incendio vicino a via Costantino Imperatore, dove le fiamme hanno minacciato anche alcune case sparse nei dintorni.

Per domare le fiamme, sono intervenute due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco, supportate da una squadra di volontari antincendio della Protezione civile.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK