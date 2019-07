Mega grandinata nel bolognese: danni ad auto e case

Non c’è pace per il Nord Italia, nuovamente colpito oggi da forti temporali con danni e disagi. Un vasto sistema temporalesco multicellulare si è formato in tarda mattinata fra basso Piemonte e Liguria ed ha proseguito la sua corsa sull’Emilia Romagna, trovando terreno fertile per fenomeni intensi e grandinate di grosse dimensioni.

Ancora una volta la provincia di Bologna è stata colpita da una grandinata eccezionale che ha interessato in particolar modo l’area appenninica a Sud del capoluogo emiliano. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli (6-7 centimetri) fra le località di Rioveggio, Monzuno, Gardeletta, Loiano. Il fenomeno si è verificato attorno alle 15.

La grandinata ha causato danni a diverse automobili e ad alcune abitazioni, soprattutto finestre e tegole. Al momento non si hanno ulteriori notizie.

Articolo di Francesco Ladisa

