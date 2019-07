Temporale devastante su Ancona : decine di alberi abbattuti, danni agli stabilimenti

Vi abbiamo informato poc’anzi del violento temporale abbattutosi su Ancona e provincia, dove ha causato tanti e danni e disagi.La situazione tuttavia è ancor più critica del previsto considerando le immagini e le notizie appena giunte in redazione.

Il temporale ha scatenato un violento “downburst” su Ancona e le zone di Numana, Castelfidardo, Osimo, Montefano, Loreto e altri centri abitati limitrofi : il downburst è la parte più intensa di un temporale, quella caratterizzata da venti tempestosi e pioggia battente.

Le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h su Ancona ed in particolare sui litorali dove sono molti i danni causati agli stabilimenti balneari. Decine di alberi sono stati letteralmente abbattuti e finiti per strada, ma fortunatamente non ci sono feriti o vittime. Eloquenti le immagini che giungono in redazione :

Temporale verso Ancona, foto di Francesco Serrapica Temporale su Ancona Allagamenti ad Ancona Temporale su Ancona

Danni agli stabilimenti di Numana :

Ancora un altro video dei danni :

Purtroppo cosi…😱 Pubblicato da Mary Hysenaj su Martedì 9 luglio 2019

Articolo di Raffaele Laricchia

