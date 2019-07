Vasto incendio in Sicilia: canadair in azione nel catanese

Il grande caldo che attanaglia la Sicilia sta favorendo la diffusione di incendi nelle ultime ore in diverse zone della regione.

Fra le aree più colpite quella del catanese. Da ieri sono in atto le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di un vasto incendio che si è sviluppato nei boschi di Caltagirone e San Michele di Ganzaria. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata una masseria.

Da stamane, risultano impiegati anche tre Canadair per domare i roghi. Il caldo intenso, con temperature prossime ai 38-40 gradi soprattutto nelle zone interne, non è destinato ad attenuarsi in Sicilia, almeno fino a domani (leggi qui).

Articolo di Francesco Ladisa

