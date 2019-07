Allerta meteo: l’avviso dell’Aeronautica Militare per oggi, forti temporali e vento al centro-sud

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per la giornata odierna in vista della perturbazione di origine nord-atlantica che attraverserà il centro-sud apportando forte maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche.

Ecco l’avviso emesso nel pomeriggio di ieri:

AVVISO DI FENOMENI INTENSI EMESSO ALLE 12 (UTC) del 9/07/19

PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE ANCHE INTENSE, CON ASSOCIATI FORTI COLPI DI VENTO, SU PIEMONTE, LOMBARDIA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA E MARCHE, IN ESTENSIONE DALLA MATTINATA DI MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, A LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.

SI PREVEDONO, ALTRESI’, DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, VENTO CON RAFFICHE SINO A BURRASCA FORTE SU TUTTE LE REGIONI ADRIATICHE, SPECIE LE ZONE COSTIERE, E CON PARTICOLARE INTENSITA’, SEPPUR TEMPORANEAMENTE, SU MOLISE E PUGLIA.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Articolo di Francesco Ladisa

