Catania : incendio spaventoso sul lungomare Plaia. Gente in mare e intossicata [VIDEO]

Uno spaventoso incendio si è scatenato nel rovente pomeriggio di Catania, dove la temperatura ha raggiunto i 41°C. Ovviamente la causa dell’incendio non è assolutamente la temperatura altissima, bensì la follia umana che come al solito approfitta dei forti venti di libeccio, secchi al punto giusto, per scatenare l’inferno in terra.

È esattamente quello che è successo sul lungomare Plaia di Catania : un incendio di grosse proporzioni si è sviluppato nell’area del Lido Europa del viale Kennedy, il quale ha poi colpito anche le aree circostanti. L’incendio ha scatenato il panico, tanto che numerosi bagnanti e turisti si sono gettati in mare ma nonostante ciò sono stati coinvolti dal fumo dell’incendio rimanendo intossicati. Fortunatamente nessuno di loro pare in gravi condizioni.

Il Lido Europa è stato quasi totalmente distrutto dalle fiamme. Circa 40 bambini sono rimasti bloccati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bosco, poi fortunatamente messi in salvo dalle motovedette della Capitaneria di Porto. Sul posto stanno ora operando i mezzi aerei del corpo forestale dei vigili del Fuoco e 4 squadre a terra per cercare di spegnere definitivamente le fiamme. La situazione è in via di miglioramento. Al momento non si conoscono le cause esatte dell’incendio, ma quasi sicuramente si tratta di origine dolosa. Impressionanti le immagini dell’incendio :

Articolo di Raffaele Laricchia

