Previsioni meteo: maltempo a più riprese, piogge e temporali anche la prossima settimana

La violenta perturbazione transitata sull’Italia nei giorni scorsi ha aperto ad un periodo decisamente più variabile e instabile. La nostra penisola rimane infatti meta di correnti relativamente fresche di origine nord-atlantica che apporteranno anche nei prossimi giorni piogge e temporali su molti settori.

Nuovo maltempo nel week end

Nella giornata di Sabato assisteremo ad un nuovo marcato peggioramento: una perturbazione scivolerà rapidamente lungo la penisola, apportando rovesci e temporali diffusi soprattutto al centro-sud, sulle regioni adriatiche. Abruzzo, Molise, Puglia saranno le regioni più colpite, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi.

Tuttavia non si tratterà di fenomeni violenti ed estremi come nella giornata di Mercoledì, quando il potenziale energetico per lo sviluppo delle celle temporalesche era ben più elevato (venivamo da un periodo molto caldo).

Potrebbero comunque verificarsi delle criticità legate soprattutto alle precipitazioni abbondanti e alle raffiche di vento durante i temporali, in particolar modo sulla Puglia, nella seconda parte del giorno.

L’instabilità risparmierà le regioni del nord-ovest, parte dei settori tirrenici e le Isole Maggiori, dove avremo una giornata nel complesso tranquilla e con spazi soleggiati.

Domenica il tempo sarà in miglioramento sulle regioni centro-meridionali ed inizialmente stabile un po’ ovunque (da segnalare però maestrale sostenuto su medio-basso adriatico). Nel corso del giorno però, specialmente fra pomeriggio e serata le condizioni meteo peggioreranno sul centro-nord, con piogge e temporali che colpiranno in particolar modo il Nord-Ovest.

Sotto l’aspetto termico, non avremo particolari variazioni: le temperature saranno più o meno prossime alla media del periodo, quindi avremo un caldo moderato e assolutamente sopportabile.

Ancora instabilità la prossima settimana

La nuova settimana si aprirà con forte maltempo. Lunedì una estesa perturbazione porterà piogge e temporali anche di forte intensità, da nord a Sud. Fra Martedì e Mercoledì il tempo continuerà ad essere instabile in particolar modo al Centro-Sud e sulle regioni adriatiche. Il tutto in un contesto termico gradevole, con temperature massime in genere al di sotto dei 30 gradi.

Almeno fino a metà della prossima settimana (ma probabilmente anche oltre) non sembrano esserci le condizioni per un ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra penisola.

Naturalmente vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per avere informazioni più dettagliate ed attendibili su ciò che ci aspetta a lungo termine.

Articolo di Francesco Ladisa

