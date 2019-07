Campania : tromba marina semina il panico a Castel Volturno, ci sono feriti

Tornado in Campania

⚠🌪😱#TORNADO IN #CAMPANIAUna #tromba marina ha colpito una spiaggia pochi minuti fa a #Castel #Volturno, sul Litorale Domizio (in provincia di #Caserta), nei pressi del Lido Gallo dove si trovavano centinaia di bagnanti. Diversi i feriti come vedete interessati in pieno dal vorticeVideo di Giuseppe Nicodemo – Tornado in Italia e Rete Meteo Amatori –

